В Бобруйске 885 физических лиц перешли на применение нового особого режима налогообложения - налог на профессиональный доход.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, среди выбравших этот режим много граждан, оказывающих парикмахерские, косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру, услуги репетиторов, а также услуги с использованием интернета (IТ- услуги, услуги таргетологов, рекламные услуги и другие).

Полный перечень видов деятельности, которые могут осуществляться плательщиками налога на профессиональный доход, определен постановлением Совета министров от 08.12.2022 № 851 «О перечне видов деятельности» и статьей 7 закона от 30.12.2022 № 230-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Следует напомнить, что для осуществления деятельности с уплатой налога на профессиональный доход физическому лицу необходимо: до начала ее осуществления установить на свой смартфон или компьютер бесплатное приложение «Налог на профессиональный доход» и проинформировать налоговый орган через данное приложение о применении этого режима; по каждому полученному доходу формировать в указанном приложении чек.