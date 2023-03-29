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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 2000 ФУР ОЖИДАЮТ ВЪЕЗД В СТРАНЫ ЕС – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
13:46 30.03.2023
Более 2000 фур ожидают въезд в страны ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Несмотря на складывающуюся напряженную ситуацию на границе, сопредельные контрольные службы продолжают оформлять в среднем 60% транспорта от нормы», - утверждает ведомство.
Отмечается, что самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). За прошедшие сутки польская сторона приняла только 60% грузовиков.
Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка) За сутки литовские контрольные службы оформили в среднем 38% фур.
Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС проследовало 55% грузовиков.
Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона пропустила всего 31% авто.
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