Комитет госконтроля Могилевской области выявил ряд проблемных вопросов в работе с населением. Такая информация прозвучала на заседании коллегии КГК региона, на котором рассмотрены результаты контроля за выполнением поручений по дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения.

Как сообщает КГК Беларуси, установлены, в частности, нарушения порядка осуществления административных процедур, рассмотрение обращений граждан не на должном уровне и иные нарушения. Наибольшее число недостатков выявлено в сфере ЖКХ и в агропромышленном комплексе.

Так, недостатки в сфере ЖКХ связаны с затягиванием сроков решения проблемных вопросов граждан, неоднократными переносами выполнения работ, недостаточным информированием населения о порядке работы контакт-центра 115. При этом ряд проблемных вопросов людей решен только после вмешательства КГК. К примеру, при участии госконтролеров выполнены работы по ремонту дорог и дворовых проездов, на которые неоднократно жаловались жители Могилева. За волокиту в решении этих вопросов директор по благоустройству КУП «ЖРЭУ Ленинского района Могилева» освобожден от занимаемой должности.

Жалобы граждан в сфере агропромышленного комплекса вызваны неправомерными действиями руководителей организаций, нарушениями ими трудового законодательства, некачественным строительством жилья на селе, несвоевременной оплатой труда и т.д. К примеру, в ходе рассмотрения одного из обращений Комитетом госконтроля выявлены недостатки в организации молочного скотоводства в ОАО «Горецкая райагропромтехника», а также факты привлечения работников к работе в выходные дни без оформления соответствующих приказов (ряд должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности).

Всего по результатам контрольных мероприятий и рассмотрения обращений граждан 27 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела.

Материалы коллегии направлены в Могилевский облисполком и местные органы власти для принятия мер по исключению выявленных недостатков.