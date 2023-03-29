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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОТГРУЗИТЬ В РФ ТЕХНИКУ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ $800 МЛН


13:07 30.03.2023

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в 2023 году планирует отгрузить в Российскую Федерацию продукции на общую сумму более $800 млн.

Как сообщает Telegram-канал холдинга, темп роста объема реализации по отношению к 2022 году ожидается на уровне 105-106%.

В 2022 году БЕЛАЗ поставил в Российскую Федерацию 866 единиц техники. Это карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн, а также спецтехника: аэродромный тягач, бульдозер, погрузчик, тягач-буксировщик, поливооросительные машины и 15 единиц техники МоАЗ.

Доля России в общем объеме реализации ОАО «БЕЛАЗ» составила 84,7% – это наибольшее значение данного показателя с начала 2000 годов.

В топовую тройку вошли карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 тонн, 220-240 тонн и 90-тонники.
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