|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОТГРУЗИТЬ В РФ ТЕХНИКУ НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ $800 МЛН
13:07 30.03.2023
ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в 2023 году планирует отгрузить в Российскую Федерацию продукции на общую сумму более $800 млн.
Как сообщает Telegram-канал холдинга, темп роста объема реализации по отношению к 2022 году ожидается на уровне 105-106%.
В 2022 году БЕЛАЗ поставил в Российскую Федерацию 866 единиц техники. Это карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн, а также спецтехника: аэродромный тягач, бульдозер, погрузчик, тягач-буксировщик, поливооросительные машины и 15 единиц техники МоАЗ.
Доля России в общем объеме реализации ОАО «БЕЛАЗ» составила 84,7% – это наибольшее значение данного показателя с начала 2000 годов.
В топовую тройку вошли карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 тонн, 220-240 тонн и 90-тонники.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2023
Курсы в банках
на 30.03.2023
Конвертация в банках
на 30.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте