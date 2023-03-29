|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ МЕБЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ НА ОСНОВЕ ЛАМИНИРОВАННОГО ДСП
11:58 30.03.2023
В СЭЗ «Минск» 29 марта 2023 года зарегистрирован новый резидент - ООО «Модуль-Онлайн». Соответствующий договор подписали глава администрации СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен и директор ООО «Модуль-Онлайн» Артем Зубович.
Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует реализовать инвестиционный проект по производству мебельных деталей на основе ламинированного ДСП.
Инвестиционные затраты будут направлены на приобретение нового производственного оборудования и модернизацию собственных производственных площадей на территории свободной экономической зоны.
На производстве будет создано порядка 100 новых рабочих мест. По оценке экспертов, производство станет синтезом высокотехнологичного производственного процесса, большого потенциала квалифицированных рабочих, технологов, дизайнеров и специалистов в области управления.
Более 60% продукции планируется экспортировать в страны ЕАЭС, а также дальнего зарубежья.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2023
Курсы в банках
на 30.03.2023
Конвертация в банках
на 30.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте