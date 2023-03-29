ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ МЕБЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ НА ОСНОВЕ ЛАМИНИРОВАННОГО ДСП

11:58 30.03.2023 В СЭЗ «Минск» 29 марта 2023 года зарегистрирован новый резидент - ООО «Модуль-Онлайн». Соответствующий договор подписали глава администрации СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен и директор ООО «Модуль-Онлайн» Артем Зубович. Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует реализовать инвестиционный проект по производству мебельных деталей на основе ламинированного ДСП. Инвестиционные затраты будут направлены на приобретение нового производственного оборудования и модернизацию собственных производственных площадей на территории свободной экономической зоны. На производстве будет создано порядка 100 новых рабочих мест. По оценке экспертов, производство станет синтезом высокотехнологичного производственного процесса, большого потенциала квалифицированных рабочих, технологов, дизайнеров и специалистов в области управления. Более 60% продукции планируется экспортировать в страны ЕАЭС, а также дальнего зарубежья.