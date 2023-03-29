Дорожникам столицы нужно уделить внимание состоянию городских тротуаров. В частности, им предстоит устранить образовавшиеся после зимы просадки. Такое поручение дал руководству «Горремавтодора» заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун во время недавнего заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий.

Тему поднял первый заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня, который обратил внимание дорожников на состояние тротуаров на нечетной стороне пр. Победителей. По его словам, во многих местах там образовались просадки грунта. В результате после обильного дождя тротуар напоминает бассейн.

«Такая ситуация не только на пр. Победителей. Нужно обратить внимание и на другие тротуары и устранить просадки, если они есть. Погода уже позволяет выполнять эту работу», – сказал О. Корзун, которого цитирует агентство «Минск-Новости».

Он напомнил, что в весенний период обильные дожди случаются довольно часто. Важно, чтобы после них горожане могли беспрепятственно передвигаться по пешеходным связям.