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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ СКИДКУ НА ЛИНЕЙКЕ «ТАРИФИЩЕ»


10:52 30.03.2023

МТС приготовил специальное предложение для абонентов, которые впервые подключают домашний интернет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках акции в течение первых 12 месяцев пользователи линейки «ТАРИФИЩЕ» получат скидку на абонплату до 25%.

Так, для новых абонентов в течение первых 12 месяцев после подключения ежемесячный платеж за услугу «ТАРИФИЩЕ 1» составит 22,50 рубля, «ТАРИФИЩЕ 2» — 50 рублей, «ТАРИФИЩЕ 3» — 67,50 рубля. Далее стоимость составит 30, 65 и 90 рублей соответственно.

Пользователям услуг «ТАРИФИЩЕ 1», «ТАРИФИЩЕ 2» и «ТАРИФИЩЕ 3» доступен домашний интернет на скорости от 100 до 200 Мбит/с и дополнительные SIM-карты.

Так, на «ТАРИФИЩЕ 1» доступна 1 SIM-карта, куда входит 20 ГБ мобильного интернета в месяц без ограничения скорости (далее — безлимит на скорости до 256 Кбит/сек) и 400 минут исходящих звонков во все сети (после — безлимит внутри сети МТС).

Пользователям услуг «ТАРИФИЩЕ 2» и «ТАРИФИЩЕ 3» доступны SIM-карты с безлимитом интернета и исходящих звонков во все сети и 120 каналов услуги «МТС ТВ Плюс». На «ТАРИФИЩЕ 2» предусмотрено две SIM-карты, на «ТАРИФИЩЕ 3» — три SIM-карты.

Кроме того, новые абоненты могут приобрести необходимое цифровое оборудование по специальной цене: Wi-Fi роутер или ТВ-приставку за 5 рублей.
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