ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛЛЕСБУМПРОМ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ В 1,7 РАЗА В 2022 ГОДУ

10:16 30.03.2023 Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году увеличили экспорт в Свердловскую область в 1,7 раза. Об этом сообщает Telegram-канал концерна. Отмечается положительная динамика и в январе текущего года. Рост составил почти 180% к январю 2022 г. В этот регион России активно поставляется мебель, бумага и картон, обои.