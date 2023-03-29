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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛЛЕСБУМПРОМ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ В 1,7 РАЗА В 2022 ГОДУ
10:16 30.03.2023
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году увеличили экспорт в Свердловскую область в 1,7 раза. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.
Отмечается положительная динамика и в январе текущего года. Рост составил почти 180% к январю 2022 г. В этот регион России активно поставляется мебель, бумага и картон, обои.
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