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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА В 2023 ГОДУ


09:42 30.03.2023

В 2023 г. объявлен конкурс на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, который проводится ежегодно в соответствии с постановлением Совета министров № 1705 от 5 ноября 1998 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, проведение конкурса позволяет выделять среди белорусских организаций предприятия-лидеры, которые выстраивают стратегию и тактику своего развития на основе качества, и обеспечивает признание их достижений на государственном уровне.

Участники конкурса берут на вооружение современные принципы и идеи, воплощенные в модели Премии правительства, демонстрируют уверенное владение эффективными методами менеджмента, высокую результативность и устойчивое развитие в условиях современных вызовов.

С 2022 г. конкурс проводится по обновленной модели, которая включает семь критериев. Два критерия входят в группу критериев «Направление», три – в группу критериев «Выполнение» и два – «Результаты».

Премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от форм собственности за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально-ответственное ведение бизнеса.

Премия присуждается организациям с численностью работающих: до 250 человек; от 250 до 1500 человек; свыше 1500 человек.

Премия присуждается организациям по пяти направлениям деятельности: производство непродовольственной продукции бытового назначения; производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции; производство продукции производственно-технического назначения (кроме вооружения и военной техники); оказание услуг и выполнение работ; выполнение работ и оказание услуг в области строительства.

Определение победителей конкурса осуществляется в два этапа: по результатам проверки представленных материалов и путем проведения экспертизы на местах с применением оценки в баллах. Ко второму этапу конкурса (к экспертизе на местах) допускаются организации, набравшие в результате экспертной оценки материалов не менее 250 баллов.

Для подтверждения звания лауреата конкурса организациям необходимо продемонстрировать: улучшение деятельности по сравнению с результатами, достигнутыми при предыдущем участии в конкурсе; участие в аналогичных конкурсах в области качества (например, в СНГ и др.); меры по пропагандированию достижений в области качества и эффективного менеджмента и распространению передового опыта.

В 2023 г. организации – лауреаты Премии правительства 2020 г. имеют право подтвердить звание лауреата.

Решение об определении лауреатов и дипломантов Премии правительства, а также организаций, удостоенных специальных наград конкурса, принимается Советом министров.

Победители (лауреаты, дипломанты, а также организации, удостоенные специальных наград) награждаются на специальной торжественной церемонии. Лауреатам вручаются диплом и символ Премии правительства, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы Премии правительства при маркировке продукции и на ее упаковке, в рекламных целях и документации.

Сведения о победителях конкурса размещаются на сайте Госстандарта, портале «Качество.бел», а также включаются в ежегодно издаваемый каталог «Лауреаты Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества».

Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание Премии правительства представляются до 1 июля 2023 г. в секретариат комиссии, находящийся по адресу: Минск, ул. Новаторская, 2а, 220053, к. 428.
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