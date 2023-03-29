ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ СФОРМИРОВАТЬ РЕЙТИНГ БИЗНЕС-СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ

09:24 30.03.2023 Под председательством заместителя министра экономики Татьяны Бранцевич 29 марта 2023 г. состоялось заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Минэкономики. В мероприятии приняли участие представители бизнес-ассоциаций и союзов, НИЭИ Минэкономики, а также органов госуправления. Участники обсудили концепцию и проект методики «Самооценка ассоциаций (союзов) и бизнес-объединений с возможностью их последующего рейтингования», разработанные НИЭИ Минэкономики. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, по итогам заседания достигнута договоренность доработать методику с учетом замечаний и предложений членов ОКС. Планируется, что в дальнейшем на ее основе будет сформирован рейтинг бизнес-союзов и ассоциаций, учитывающий реальные достижения в работе организаций и их участников. Это, в свою очередь, позволит сформировать базу данных экспертов для последующего их включения в составы общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства, созданных при госорганах и исполкомах.