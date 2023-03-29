В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» 29 марта 2023 года зарегистрирован новый резидент – ООО «ИРБИ» (Беларусь).

Как сообщает сайт парка, инвестиционный проект компании имеет инновационный импортозамещающий характер. Резидент парка будет производить моноблоки, мини-компьютеры для офисов и промышленные компьютеры, а также комплектующие для компьютерной техники.

Кроме производства, компания будет внедрять собственные прикладные программные комплексы.

Продукция предназначена для внутреннего рынка Беларуси, а также будет экспортироваться в страны Евразийского экономического союза.