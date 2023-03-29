ЭКОНОМИКА РБ

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ 117 ИНВЕСТПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ

18:00 29.03.2023 В Гомельской области планируют реализацию 117 инвестпроектов в 2023 году. Об этом рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. В перечень включено строительство более 10 молочно-товарных ферм в 9 районах области. В списке инвестпроектов также модернизация предприятием "Гомельстекло" производства закаленного стекла для автомобильной и бытовой техники, тепличных хозяйств, создание производства компонентов механических передач для выпуска нового поколения сельскохозяйственной техники на "Гомсельмаше", строительство Светлогорским ЦКК цеха по производству бумаги. В "Лоевстройматериалах" ожидается модернизация производственного корпуса для изготовления пенопласта. "В целом реализация запланированных проектов предусматривает создание более 800 рабочих мест", - уточнил председатель облисполкома.