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ЭКОНОМИКА РБ
КГК БЕЛАРУСИ ХОЧЕТ ВКЛЮЧИТЬ УСЛУГИ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В ПЕРЕЧЕНЬ РЕГУЛИРУЕМЫХ
17:58 29.03.2023
В настоящее время Комитетом госконтроля Беларуси проводится работа по включению дополнительных и сервисных услуг операторов мобильной связи в перечень регулируемых, что не позволит операторам принимать решения о повышении стоимости таких услуг без согласования с регулятором.
Как сообщает ведомство, на фоне стабильного финансового положения и наращивания прибылей операторами мобильной связи предпринимаются попытки повышения стоимости услуг.
Так, в начале 2023 года ими была предпринята попытка увеличения стоимости услуг путем их выделения в качестве дополнительных из абонентской платы (к примеру, «безлимит минут внутри сети», «безлимитный интернет» и др.).
В марте текущего года операторы снова анонсировали повышение цен на дополнительные и сервисные услуги, стоимость которых в настоящее время не регулируется государством.
«Своевременное вмешательство Комитета госконтроля позволило не допустить повышения цен на услуги сотовой связи», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что КГК продолжает проверки в сфере оказания услуг мобильной связи.
«С привлечением заинтересованных ведомств будет предметно изучена деятельность операторов сотовой связи по вопросам соблюдения налогового и ценового законодательства, качества оказываемых услуг, полноты исполнения обязательств перед потребителями и государством», - заявляют в ведомстве.
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