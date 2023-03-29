В настоящее время Комитетом госконтроля Беларуси проводится работа по включению дополнительных и сервисных услуг операторов мобильной связи в перечень регулируемых, что не позволит операторам принимать решения о повышении стоимости таких услуг без согласования с регулятором.

Как сообщает ведомство, на фоне стабильного финансового положения и наращивания прибылей операторами мобильной связи предпринимаются попытки повышения стоимости услуг.

Так, в начале 2023 года ими была предпринята попытка увеличения стоимости услуг путем их выделения в качестве дополнительных из абонентской платы (к примеру, «безлимит минут внутри сети», «безлимитный интернет» и др.).

В марте текущего года операторы снова анонсировали повышение цен на дополнительные и сервисные услуги, стоимость которых в настоящее время не регулируется государством.

«Своевременное вмешательство Комитета госконтроля позволило не допустить повышения цен на услуги сотовой связи», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что КГК продолжает проверки в сфере оказания услуг мобильной связи.

«С привлечением заинтересованных ведомств будет предметно изучена деятельность операторов сотовой связи по вопросам соблюдения налогового и ценового законодательства, качества оказываемых услуг, полноты исполнения обязательств перед потребителями и государством», - заявляют в ведомстве.