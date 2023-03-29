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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БУДУТ ПРОДАВАТЬ МОЩНЫЕ ТЯГАЧИ JAC K7


17:40 29.03.2023

В Беларуси в мае стартуют продажи мощного седельного тягача JAC K7.

Первый грузовик отправился в Минск с завода JAC Motors в городе Хэфэй провинции Аньхой. Отгрузка прошла с участием представителя компании «Трансконсалт Сервис», официального дистрибьютора бренда.

Тягач JAC К7 доедет до Минска своим ходом. Этот перегон станет заодно и первым испытанием для грузовика. Тем самым на белорусском рынке будет представлена вся линейка автомобилей JAC – от легковых до средне тоннажных и магистральных тягачей.

JAC K7 представляет собой мощный седельный тягач с современным дизайном, 490-сильным двигателем Cummins экологического класса Евро-5, сцеплением Sachs и роботизированной коробкой передач ZF. Система управления и защиты позволяет максимально задействовать мощность двигателя и передавать ее на колеса с наименьшими потерями.

Длина автомобиля – 6190 мм, ширина – 2550 мм, высота – 3791 мм, а колесная база – 3900 мм. Вес шасси составляет 7493 кг, объем топливных баков – 800+400 литров. Предусмотрены светодиодные фары и электрический подъем кабины.

В грузовике всё продумано для надежности и комфорта при поездках на дальние расстояния. В частности, сидение водителя с пневмоподвеской, электрические зеркала заднего вида с подогревом и ровный пол в кабине.

JAC K7 разработан как прочный и мощный седельный тягач. Он отлично подходит для перевозки тяжелых грузов и при этом обеспечивает высокий комфорт и безопасность. В этом ему помогают системы ABS/EBS/ESC, моторный тормоз и видеорегистратор.

В Беларуси на JAC K7 будет даваться гарантия производителя в 3 года или 200 000 км пробега. Обслуживать автомобили будет сеть грузовых СТО официального дистрибьютора.

В «Трансконсалт Сервис» уже начали принимать заказы на JAC K7. Тягачи доступны и в лизинг через партнера ООО «ТК-Лизинг». Первые автомобили поступят в Беларусь уже в мае.
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