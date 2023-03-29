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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕДСТАВЯТ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВКАХ В МИНСКЕ


17:32 29.03.2023

Новые технологии промышленности продемонстрируют в Минске с 4 по 7 апреля.

Как сообщает сайт Минскэкспо, на четыре дня Минский футбольный манеж (пр-т Победителей 20/2) станет выставочной площадкой, на которой развернутся экспозиции сразу нескольких международных специализированных выставок: «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литметэкспо: Литье и металлургия», «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет».

Тематика этого промышленно-технологического форума охватывает широкий спектр технологий в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства, конструкционных материалов, ресурсосбережения, промышленной автоматизации и освещения.

Около 150 участников продемонстрируют новинки компаний из Беларуси, России, Китая, Израиля, Южной Кореи и других стран.

На экспозиции будет представлено разнообразное станочное оборудование разных ценовых диапазонов.

В 2023 году на выставках «Металлообработка» и «Машиностроение» расширят свои стенды флагманы отечественного станкостроения. Новые разработки продемонстрируют ведущие предприятия Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.

В числе участников коллективной экспозиции Министерства промышленности - ОАО «Институт «Белоргстанкинпром, ОАО «Станкозавод «Красный борец», ОАО «МЗОР», ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», ОАО «БелТАПАЗ», ОАО «Кузлитмаш», ОАО «Белорусский металлургический завод», ОАО «Станкостроительный завод им. С.М.Кирова», Филиал ОАО «Гомсельмаш» «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки», ОАО «МЗАЛ им. П.М.Машерова», ООО «Техникон» и другие.

Участники выставки готовят премьерные показы специально разработанных технических решений и проектов.

Одновременно в Футбольном манеже состоятся международные специализированные выставки «Автоматизация. Электроника», «Электротех. Свет», участники которых продемонстрируют проверенные временем технологии, а также новые продукты и системные решения для автоматизации промышленного производства. Будет представлена светотехника — от лампочек и датчиков до полноценных систем освещения, источников питания и специализированного программного обеспечения.

Выставки предусматривают масштабную деловую программу. Специалисты смогут воспользоваться уникальной возможностью повышения профессионального уровня, посетив профильные конференции и семинары.

Ознакомиться более подробно с тематикой выставок и участниками можно здесь.
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