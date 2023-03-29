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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОСЕЛ НА 1,7% В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ
17:18 29.03.2023
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 924,3 млн рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,5 рубля против 13,7 рубля за аналогический период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,7% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2023 г. составил 847,4 млн рублей, или 98,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 410,1 млн рублей, или 75% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 44,5 млн рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
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