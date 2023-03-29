БЕЛАЗ с российским газотурбинным двигателем приступил к финальному этапу предварительных испытаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», тестирование проходит на заводском полигоне при полной загрузке кузова самосвала.

БЕЛАЗ-75588 – новая разработка предприятия: машина практически полностью состоит из комплектующих российского и белорусского производства.

90-тонный самосвал оснащен газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с. производства российской компании «Калужский двигатель». Мотор специально адаптирован под БЕЛАЗ: оснащен редуктором, понижающим обороты и системой управления подачей газа.

БЕЛАЗ-75588 имеет и внешние отличия. Наиболее заметное – смещение фильтров под решетку радиатора. К тому же их больше чем обычно: вместо двух – пять. Это вызвано необходимостью притока большего воздуха для работы данного двигателя, а также отсутствием в нем системы жидкостного охлаждения. Турбина в самосвале охлаждается протягиваемым воздухом.

Газовый самосвал – это экологичная и экономически выгодная техника. Стоимость природного газа дешевле дизельного топлива, а газотурбинный двигатель требует меньше затрат на техническое обслуживание. К тому же двигатель КАДВИ способен обеспечивать надежный запуск и работоспособность в любых климатических условиях, при температуре воздуха от –50°C до +50°C.

БЕЛАЗ-75588 – это второй газовый проект БЕЛАЗа в популярном сегменте 90-тонных самосвалов. БЕЛАЗ-7558Н с газовым китайским двигателем сейчас успешно проходит эксплуатационные испытания в реальном карьере в России.