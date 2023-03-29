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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"
16:45 29.03.2023
Министерство экономики объявляет о старте с 1 апреля 2023 г. Национального конкурса «Предприниматель года».
По итогам конкурса в каждой области и в Минске специально созданные оргкомитеты, в состав которых войдут известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в номинациях:
«Успешный старт»;
«Стабильный успех» (допускается участие крупных предприятий);
«Эффективный бизнес в сфере производства»;
«Эффективный бизнес в сфере услуг»;
«Эффективный индивидуальный бизнес» (участвуют индивидуальные предприниматели).
Предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту государственной регистрации) – в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов Минска.
Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2023 г.
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