ЭКОНОМИКА РБ

С 1 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

16:45 29.03.2023 Министерство экономики объявляет о старте с 1 апреля 2023 г. Национального конкурса «Предприниматель года». По итогам конкурса в каждой области и в Минске специально созданные оргкомитеты, в состав которых войдут известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в номинациях: «Успешный старт»; «Стабильный успех» (допускается участие крупных предприятий); «Эффективный бизнес в сфере производства»; «Эффективный бизнес в сфере услуг»; «Эффективный индивидуальный бизнес» (участвуют индивидуальные предприниматели). Предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту государственной регистрации) – в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов Минска. Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2023 г.