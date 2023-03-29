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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ СЧИТАЕТ УСПЕШНОЙ САНАЦИЮ БЫХОВСКОГО КОНСЕРВНО-ОВОЩЕСУШИЛЬНОГО ЗАВОДА


15:49 29.03.2023

Примером по настоящему успешной санации является Быховский консервно-овощесушильный завод. Это отметил директор Департамента по санации и банкротству.

По его словам, сюда удалось привлечь стратегического инвестора, который купил предприятие и обязался сохранить трудовой коллектив и специализацию.

«Доход от продажи пойдет на удовлетворение требований кредиторов, а перед заводом открылись новые перспективы. Таким образом, устранены причины, которые в прошлом привели его к экономической несостоятельности», – подчеркнул Юрий Тараканов, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что сотрудники Департамента по санации и банкротству и его территориальных органов на постоянной основе анализируют финансово-экономические показатели санируемых организаций, посещают такие предприятия, участвуют в судебных заседаниях, собраниях кредиторов, рабочих встречах и заседаниях комиссий по предупреждению экономической несостоятельности.

В марте сотрудники Департамента изучали ситуацию на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе, ОАО «САЛЕО Гомель», Управляющей компании холдинга «Забудова», Молодечненском заводе металлоконструкций и других предприятиях, а также участвовали в заседаниях комиссий по предупреждению экономической несостоятельности организаций, подчиненных концерну «Белгоспищепром», Брестскому и Витебскому облисполкомам. Была дана оценка деятельности антикризисных управляющих, намечены пути решения возникающих вопросов.

«Грамотные стратегии финоздоровления помогли отдельным предприятиям достичь неплохих результатов. Так, на ОАО «САЛЕО Гомель» за прошлый год объемы производства и выручка выросли в 1,5 раза, экспорт – в 1,75 раза. Неплохо сработал и Гомельский завод металлоконструкций», - отметил Юрий Тараканов.
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