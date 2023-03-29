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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ РУХНУЛ НА 17,7%
14:55 29.03.2023
Грузооборот в Могилевской области в январе-феврале 2023 г. составил 225,5 млн тонно-километров, или 82,3% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-феврале составил 155,9 млн пассажиро-километров, или 113,2% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 22,1 млн человек, или 101,8% к январю-февралю 2022 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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