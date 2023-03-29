Грузооборот в Могилевской области в январе-феврале 2023 г. составил 225,5 млн тонно-километров, или 82,3% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-феврале составил 155,9 млн пассажиро-километров, или 113,2% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 22,1 млн человек, или 101,8% к январю-февралю 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.