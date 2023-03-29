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ЭКОНОМИКА РБ
МТС ОТМЕНЯЕТ ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ С 29 МАРТА
14:47 29.03.2023
МТС отменяет изменение стоимости некоторых услуг с 29 марта 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, отменяются изменения стоимости услуг международной связи, открытого интернета в роуминге, а также некоторых сервисных и дополнительных услуг.
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