Оборудование для пищевой промышленности стоимостью более 1 млн рублей пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС из Польши.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, незадекларированный товар брестские таможенники обнаружили при помощи инспекционно-досмотрового комплекса.

Для пересечения таможенной границы ЕАЭС в пункт пропуска «Козловичи» прибыл грузовой автомобиль SCANIA, принадлежащий польскому перевозчику. Согласно документам, в фуре находилась установка для приготовления рассолов и маринадов.

После проверки с применением инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили наличие в грузовом отсеке авто «лишних» элементов установки для маринования мяса. Загрузочную воронку, транспортирующую ленту, электрощит и другие части оборудования «забыли» указать в товаросопроводительных документах.

Таким образом, не задекларировав часть товара, пытались снизить размер уплаты таможенных платежей на сумму более 23 тыс. рублей.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.