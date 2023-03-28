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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 47% ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
13:00 29.03.2023
Плательщики Могилева обеспечили в январе-феврале 2023 года 47%, или 146,3 млн рублей поступлений в бюджет области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком». Доля их поступлений в бюджете города составила 24%.
Наибольшие суммы занимают поступления налога на добавленную стоимость – 58,2 млн рублей (39,8%), подоходного налога с физических лиц – 48,4 млн рублей, или 33,1%, налога при упрощенной системе налогообложения – 8,3 млн рублей (5,7%), земельного налога – 3,9 млн рублей (2,7%), налога на прибыль – 3,6 млн рублей (2,5%).
При этом 69,3% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 30,7% – Октябрьского района.
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