ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ОБЕСПЕЧИЛИ 47% ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ


13:00 29.03.2023

Плательщики Могилева обеспечили в январе-феврале 2023 года 47%, или 146,3 млн рублей поступлений в бюджет области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», РУП «Могилевоблгаз», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком». Доля их поступлений в бюджете города составила 24%.

Наибольшие суммы занимают поступления налога на добавленную стоимость – 58,2 млн рублей (39,8%), подоходного налога с физических лиц – 48,4 млн рублей, или 33,1%, налога при упрощенной системе налогообложения – 8,3 млн рублей (5,7%), земельного налога – 3,9 млн рублей (2,7%), налога на прибыль – 3,6 млн рублей (2,5%).

При этом 69,3% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 30,7% – Октябрьского района.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2023
валюта курс
EUR 3.0767
USD 2.8446
RUB 3.7303
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1100 -0
USD 2.8446 -0.0058
RUB 3.7303 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0620 3.0780
USD 2.8340 2.8450
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 29.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0765 1.0835
EUR/RUB 82.0000 107.6000
USD/RUB 75.8000 99.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте