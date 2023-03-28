Предприятия Гомельской области экспортируют более 2,5 тыс. наименований продукции. Об этом сообщил на сессии областного Совета депутатов председатель Иван Крупко.

Он подчеркнул, что экономика Гомельской области экспортно ориентированная.

"По итогам 2022 года экспортировали товаров на $4,3 млрд, услуг - более чем на $500 млн. Экспорт товаров осуществлялся в 90 стран", - отметил руководитель области.

По его словам, потери из-за прекращения поставок продукции на рынки Европейского союза, Украины предприятия региона переориентировали направления сбыта. Прежде всего увеличились поступления на рынки Российской Федерации (темп роста - 153%), а также - поставки в Египет в 8,4 раза, в Армению в 5,2 раза, в Турцию, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

В списке основных экспортных позиций - проволока и трубы из черных металлов, сельхозтехника, сыры и творог, молоко и сливки сгущенные, мясо говядины, метизная продукция и многое другое.

"Всего в области около 2,5 тыс. экспортных позиций", - подчеркнул глава региона.