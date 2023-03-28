ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УПАЛ НА 5,2%

12:22 29.03.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-февраль 2023 г. в текущих ценах составил 2251,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области упал на 5,2% к уровню января-февраля 2022 г.