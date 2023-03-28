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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 3 ТЫС. ГА МОЛОДОГО ЛЕСА В АПРЕЛЕ ЗАЛОЖАТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


12:17 29.03.2023

В Гомельской области на "Неделе леса" заложат более 3 тыс. га молодого леса, в основном сосны и березы. Об этом сообщила заместитель руководителя Гомельского ГПЛХО Елена Потапова.

В этом году республиканская акция "Неделя леса" в Гомельской области пройдет с 8 по 15 апреля.

"По запасам леса Гомельская область занимает первое место в Беларуси. Преимущественно в лесхозах нашего региона создаются смешанные лесные культуры сосны и для устойчивости будущего насаждения в состав вводятся березы. Поэтому и на посадках в рамках Республиканской акции "Неделя леса-2023" в большинстве своем будут использоваться саженцы и сеянцы данных пород", - отметила Елена Потапова.

В прошлом году свой вклад в приумножение лесного фонда Гомельской области внесли свыше 11 тыс. человек, которые трудились на более 900 объектах. Сеянцы посажены на площади более 3 тыс. га, убрано более 300 куб. м мусора, также благоустроены приусадебные территории, отремонтированы и приведены в порядок 13 мест отдыха.
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