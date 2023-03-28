В январе-феврале 2023 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 2307,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 89,8% к уровню января-февраля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101%, в обрабатывающей промышленности – 87,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96,6% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,5%.