При проверке частного предприятия Витебска выявлены факты занижения налоговых обязательств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, расчет за поставленный им товар произведен покупателем наличными в кассу продавца. Сумма наличных денег, поступившая в кассу предприятия и не внесенная на текущий расчетный счет, составила 672 тыс. рублей.

Документы, подтверждающие расходование данных денежных средств предприятием на производственные или иные нужды, проверке не представлены. В результате предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 87,4 тыс. рублей.