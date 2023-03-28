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ЭКОНОМИКА РБ
В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ЧАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ВИТЕБСКА ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ ЗАНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
11:31 29.03.2023
При проверке частного предприятия Витебска выявлены факты занижения налоговых обязательств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, расчет за поставленный им товар произведен покупателем наличными в кассу продавца. Сумма наличных денег, поступившая в кассу предприятия и не внесенная на текущий расчетный счет, составила 672 тыс. рублей.
Документы, подтверждающие расходование данных денежных средств предприятием на производственные или иные нужды, проверке не представлены. В результате предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме 87,4 тыс. рублей.
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