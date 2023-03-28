В январе-феврале 2023 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 287,5 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2022 г. в сопоставимых ценах на 3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 280,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 33,9 тыс. тонн, что на 7,2% больше, чем в январе-феврале 2022 г., яиц – 50 млн штук (на 6,1% больше). Молока произведено 109,4 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 32,8 тыс. тонн и по сравнению с январем-февралем 2022 г. увеличилось на 8%, производство яиц – 46,7 млн штук (на 6,6% больше). Молока произведено 106,1 тыс. тонн.

На 1 марта 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 514,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 169 тыс. голов. Численность свиней составила 151 тыс. голов.