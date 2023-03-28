В экономике Беларуси в феврале 2023 г. было занято 4172,4 тыс. человек. Об этом сообщает Национальный статкомитет.

В январе 2023 года было занято 4172,9 тысячи человек, а в декабре прошлого года число занятых белорусов было больше январского показателя на 16,7 тысячи человек.