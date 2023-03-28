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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 29 МАРТА ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
09:42 29.03.2023
29 марта Федерация профсоюзов Беларуси и Министерство труда и социальной защиты проведут республиканский семинар-совещание по вопросам охраны труда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, цель семинара - совершенствование механизмов взаимодействия при организации и проведении государственного и общественного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об охране труда.
Участниками семинара станут государственные инспекторы труда Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты, специалисты комитетов по труду, занятости и социальной защиты облисполкомов и Мингорисполкома, технические инспектора труда ФПБ, общественные инспекторы районных (городских) объединений профсоюзов.
В работе семинар-совещания примут участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и председатель ФПБ Михаил Орда.
В ходе семинара-совещания участники посетят и ознакомятся с лучшими практиками организации работы по охране труда на ОАО «МТЗ», ЗАО «Атлант», ОАО «МАЗ», ОАО «ИНТЕГРАЛ», ОАО «Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова», ОАО «МАПИД».
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