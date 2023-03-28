За январь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,5%, рентабельность продаж – 3,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 3590,2 млн рублей, в том числе просроченная – 1009,4 млн рублей, или 28,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2023 г. составила 6440,6 млн рублей, в том числе просроченная – 1055,6 млн рублей, или 16,4% от общего объема кредиторской задолженности.