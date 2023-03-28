Партию фильтров для сигарет на сумму порядка 190 тыс. рублей пытались незаконно переместить из Польши в Казахстан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, фактическая стоимость товара оказалась больше заявленной в 3 раза. Нарушение законодательства выявили брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи».

Согласно документам, партию фильтров для сигарет на сумму более 61 тыс. рублей перевозили в грузовом автомобиле MAN, принадлежащем польскому перевозчику. Настоящая же стоимость товара, которую установили при проведении таможенного контроля и последующих проверочных мероприятий, оказалась в 3 раза больше заявленной.

Такое предоставление недостоверных сведений о стоимостных характеристиках могло бы сэкономить на таможенных платежах порядка 33 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.