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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 939 НОВЫХ КВАРТИР


17:55 28.03.2023

В январе-феврале 2023 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 939 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 81,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 36 тыс. квадратных метров общей площади, или 44,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 26,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 11,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 14% от общего ввода по области.
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