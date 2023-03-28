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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ КОМБАЙН НА ВЫСТАВКЕ В МОЛДОВЕ
17:52 28.03.2023
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга приняло участие в международной специализированной выставке MOLDAGROTECH, которая прошла 16-19 марта 2023 года в столице Молдовы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставке был представлен зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS5A.
На предприятии отмечают, что молдавские аграрии ежегодно приобретают комбайны Гомсельмаша. Белорусские комбайны в Молдове, как и в других странах, обеспечены квалифицированным гарантийным и послегарантийным сервисом на специализированных станциях дилерского центра.
В весенней международной специализированной выставке MOLDAGROTECH приняли участие более 120 компаний из восьми стран.
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