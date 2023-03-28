|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ВХОДИТ В МИРОВОЙ ТОП-5 ПО ДОЛЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В СФЕРЕ STEM
17:43 28.03.2023
Беларусь занимает 5-е место в мире по доле выпускников вузов в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM). Об этом свидетельствуют данные, собранные Статистическим институтом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Как сообщает сайт Парка высоких технологий, 1-е и 2-е места в рейтинге занимают Малайзия и Тунис. Доля выпускников в области STEM в этих странах составляет 43,5% и почти 40%.
В пятерку стран с самыми высокими показателями по доле выпускников в данной сфере входят также Объединенные Арабские Эмираты, Германия и Беларусь.
Согласно графику немецкого статистического бюро Statista, 34,6% выпускников белорусских высших учебных заведений получают научные или инженерные специальности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.03.2023
Курсы в банках
на 28.03.2023
Конвертация в банках
на 28.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте