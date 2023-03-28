В Гродненской области розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 1049 млн рублей, или 99% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,6 рубля против 15,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,4% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2023 г. составил 937,6 млн рублей, или 99,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 598,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,7% к уровню января-февраля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 57,6 млн рублей, или 103,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.