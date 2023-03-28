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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ БЕЛАРУСИ СОСТОИТСЯ 29 МАРТА В МИНСКЕ
17:14 28.03.2023
Первый форум молодых адвокатов Беларуси состоится 29 марта в Минске.
Как сообщает сайт Белоруской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), в программе форума диалоговая площадка, выступление и награждение победителя первого республиканского конкурса ораторского мастерства среди молодежи в адвокатуре. Молодые адвокаты страны подведут итоги и наметят планы на будущее.
В мероприятии планируется участие руководства Министерства юстиции, Белорусской нотариальной палаты, в том числе представителей совета молодых нотариусов и др.
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