Первый форум молодых адвокатов Беларуси состоится 29 марта в Минске.

Как сообщает сайт Белоруской республиканской коллегии адвокатов (БРКА), в программе форума диалоговая площадка, выступление и награждение победителя первого республиканского конкурса ораторского мастерства среди молодежи в адвокатуре. Молодые адвокаты страны подведут итоги и наметят планы на будущее.

В мероприятии планируется участие руководства Министерства юстиции, Белорусской нотариальной палаты, в том числе представителей совета молодых нотариусов и др.