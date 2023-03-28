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ЭКОНОМИКА РБ
ВЫПУСКНИКИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ БЕЛАРУСИ СМОГУТ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
17:06 28.03.2023
Выпускники отдельных лицеев смогут поступить в вуз без экзаменов. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Отмечается, что это новация нынешнего учебного года.
«У выпускников лицеев (которые оканчивают в этом году) Белорусского государственного, Белорусско-Российского и Полесского университетов появилась возможность поступать в соответствующие вузы без экзаменов. При условии, если в документе об образовании по профильным предметам (смотрим, какие дисциплины нужны на выбранную вами специальность), стоят отметки не ниже 9 (девяти) баллов, и оценки не ниже 8 баллов по всем остальным дисциплинам», - говорится в сообщении.
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