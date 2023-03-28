Резидент СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» (ОАО «НЗГА») в рамках модернизации производства запустило новую роботизированную линию по сборке-сварке бытовых газовых баллонов.

Как сообщает сайт СЭЗ, линия позволит изготавливать до 24 тысяч баллонов в месяц. Запуск линии обусловлен возросшим потребительским спросом на продукцию NOVOGAS в последние годы.

Предприятие постоянно расширяет линейку товаров, внедряет новые технологии и оборудование, осваивает производство инновационной продукции, наращивает экспортные поставки. В 2022 году на предприятии введены в строй две лазерные установки, впервые применена антикоррозийная обработка баллонов перед покраской методом цинкования, обновлен ассортимент шаровых кранов с никелированным покрытием, в сотрудничестве с российскими компаниями налажено производство запорной арматуры для газгольдеров.

ОАО «НЗГА» является одним из ведущих производителей СНГ широкого спектра газовой аппаратуры с опытом работы более 50 лет. В качестве резидента СЭЗ «Гродноинвест» зарегистрировано в 2013 году. Компания выпускает бытовые газовые баллоны запорно-редуцирующую аппаратуру, автоматику безопасности и комплектующие к газовым плитам и водонагревателям, и многое другое.

Продукция резидента СЭЗ «Гродноинвест» ОАО «НЗГА» признана лучшей в Беларуси в 2022 году.

Номенклатура выпускаемой резидентами СЭЗ «Гродноинвест» инновационной продукции ежегодно расширяется. Предприятия изготавливают инновационную продукцию для машиностроения, текстильной и химической промышленности. В 2022 году ОАО «Слонимская КПФ» приступило к реализации инновационного проекта по выпуску нового вида пряжи. В 2021 году ОАО «Гронитекс» запустило линию котонизации короткого льноволокна по новой технологической цепочке. Строительство современного производства стекольной продукции ОАО «Гродненский стеклозавод», начатое в 2021 году, находится на финальной стадии.