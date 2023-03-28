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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАРКИ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КРЕДИТ


15:28 28.03.2023

Минский автоцентр «ДрайвМоторс» составил рейтинг самых популярных марок подержанных автомобилей, которые белорусы берут в кредит.

Верхние строчки занимают Volkswagen, Renault и Toyota. Больше всего котируются недорогие автомобили –стоимостью около 30 тыс. рублей и ежемесячным платежом ниже 300 рублей.

Рейтинг основан на статистике одной из крупнейших площадок авто с пробегом. Она включает несколько сотен иномарок, собранных на площадке автоцентра, расположившегося на Долгиновском тракте. Среди них – Nissan, Suzuki, Skoda, Renault, Volkswagen, Mazda, Lada, Geely, Toyota и др. В парке много иномарок возрастом до 5 лет и пробегом до 20 тыс. км.

Список «кредитных» автомобилей возглавил Volkswagen. Модели немецкого бренда широко представлены на «вторичке», а отсутствие дефицита сдерживает рост цен. В числе популярных – лифтбек Golf, хэтчбек Polo и седан Jetta. Цены стартуют от 33 тыс. рублей.

Второе место занимает Renault. В кредит часто берут кроссовер Kaptur, а еще хэтчбеки Megane и Sandero. Среди иномарок много «пятилеток». Многие автомобили стоят около 30 тыс. рублей.

Третья строчка принадлежит Toyota. Среди белорусов востребованы седаны Camry и Corolla, реже покупают хэтчбек Yaris. Японская «пятилетка» обойдется дешевле 38 тыс. рублей.

Четвертая позиция – у корейского бренда Kia. Белорусы обычно выбирают универсал Ceed, реже просят кредит на Rio. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке – около 40 тыс. рублей.

Пятерку замыкает Nissan. Среди белорусов наиболее популярен кроссовер Qashqai. Также востребован городской Terrano. Цены на модели японского бренда стартуют с 31 тыс. рублей.

На автомобили с пробегом обычно привлекают дешевые кредиты с первоначальным взносом от 10%, которые одобряют прямо в автоцентре при наличии справки о доходах. Первые полгода ставка составляет 12% годовых, после чего равняется 16,31%, максимальный срок кредитования – 120 месяцев. Закрыть долг можно досрочно без комиссий и штрафов.

В «ДрайвМоторс» поделились типичными расчетами. При покупке автомобиля средней стоимостью в 30 тыс. рублей белорусы вносят аванс в 3 тыс. рублей и каждый месяц платят по 473 рубля, или 167 долларов. Те, кто имеют на руках половину суммы, делают ежемесячные платежи в 262 рубля – 94 доллара в эквиваленте.

«Сейчас на рынке большой интерес к кредитам на автомобили. Динамика цен на «вторичке» способствует покупке, а снижение ставок сделало более заманчивым привлечение «чужих» средств. Средний ежемесячный платеж сейчас составляет 250-300 рублей, и это в разы меньше месячной подписки на каршеринг и ниже взносов при рассрочке на «яблочный» смартфон. Так что иномарки с пробегом долго не задерживаются, каждую неделю приходится обновлять автопарк», – признаются в «ДрайвМоторс».

Подержанные автомобили для автоцентра приобретают у покупателей или принимают в трейд-ин. Кстати, любой автомобиль с пробегом можно обменять в автоцентре на более новый, оформляя разницу в покупке в кредит или доплачивая собственные средства. Оценку проводят по рыночной стоимости.

Перед продажей иномарки проходят комплексную проверку и обслуживание, а все недостатки и дефекты устраняют. На многие автомобили продолжает действовать заводская гарантия.
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