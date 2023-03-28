Предприятия Гомельской области активно работают над замещением импортной продукции. Акцент на этом сделал на сессии областного совета депутатов председатель облисполкома Иван Крупко в отчете о работе облисполкома в 2022 году.

За 2022 год в регионе произвели импортозамещающей продукции на $864 млн. Более 70% - ушло на экспорт.

Один из примеров работы по импортозамещению - запуск в декабре 2021 года инновационного производства вакуумных пробирок для забора венозной крови на предприятии "Медпласт". Это позволило осуществить выпуск 55 видов пробирок разного размера, объема и наполнения, которые соответствуют уровню мировых стандартов.

"Беларусь стала четвертой страной после США, Китая и Турции, имеющей полное производство таких медицинских изделий", - заявил руководитель области.

На базе "СветлогорскХимволокно" запущено производство нитриловых и латексных перчаток для медицинской и пищевой сфер.

"Проектная мощность - 200 млн штук перчаток в год - полностью закрывает потребность республики", - уточнил Иван Крупко.