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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО РАБОТАЮТ НАД ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ
14:59 28.03.2023
Предприятия Гомельской области активно работают над замещением импортной продукции. Акцент на этом сделал на сессии областного совета депутатов председатель облисполкома Иван Крупко в отчете о работе облисполкома в 2022 году.
За 2022 год в регионе произвели импортозамещающей продукции на $864 млн. Более 70% - ушло на экспорт.
Один из примеров работы по импортозамещению - запуск в декабре 2021 года инновационного производства вакуумных пробирок для забора венозной крови на предприятии "Медпласт". Это позволило осуществить выпуск 55 видов пробирок разного размера, объема и наполнения, которые соответствуют уровню мировых стандартов.
"Беларусь стала четвертой страной после США, Китая и Турции, имеющей полное производство таких медицинских изделий", - заявил руководитель области.
На базе "СветлогорскХимволокно" запущено производство нитриловых и латексных перчаток для медицинской и пищевой сфер.
"Проектная мощность - 200 млн штук перчаток в год - полностью закрывает потребность республики", - уточнил Иван Крупко.
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