30 марта 2023 г. в Витебске будут подведены итоги XVI республиканского конкурса «Энергомарафон».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, для участия в XVI республиканском конкурсе «Энергомарафон» было представлено 2535 проектов учащихся, прошедших предварительный отбор.

В финал прошли лучшие работы победителей региональных этапов – 128 юных участников разных возрастов – от воспитанников яслей-садов до учащихся профессиональных колледжей, а также представителей 48 педагогических коллективов страны.

Республиканский конкурс «Энергомарафон» проводится ежегодно Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации и Министерством образования. Главная его цель – формирование у учащихся современного мировосприятия и активной социальной позиции в вопросах рационального использования топливно-энергетических ресурсов, а также развитие экологического и экономического мышления, воспитание культуры энерго- и ресурсосбережения. Конкурс способствует выявлению и распространению передового опыта учреждений образования по организации эффективного энергопотребления.

Ежегодно в проекте участвуют более 3,5 тысяч учащихся из более чем 500 учреждений образования: дошкольного, среднего, базового, профессионально-технического, дополнительного образования. За 16 лет проведения конкурса накоплен уникальный опыт педагогической и управленческой деятельности в сфере энергосбережения и экологии. Лучшие проекты реализованы в рамках мероприятий по энергосбережению.