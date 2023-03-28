ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКЕ НАЗОВУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ XVI РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЭНЕРГОМАРАФОН»


14:22 28.03.2023

30 марта 2023 г. в Витебске будут подведены итоги XVI республиканского конкурса «Энергомарафон».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, для участия в XVI республиканском конкурсе «Энергомарафон» было представлено 2535 проектов учащихся, прошедших предварительный отбор.

В финал прошли лучшие работы победителей региональных этапов – 128 юных участников разных возрастов – от воспитанников яслей-садов до учащихся профессиональных колледжей, а также представителей 48 педагогических коллективов страны.

Республиканский конкурс «Энергомарафон» проводится ежегодно Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации и Министерством образования. Главная его цель – формирование у учащихся современного мировосприятия и активной социальной позиции в вопросах рационального использования топливно-энергетических ресурсов, а также развитие экологического и экономического мышления, воспитание культуры энерго- и ресурсосбережения. Конкурс способствует выявлению и распространению передового опыта учреждений образования по организации эффективного энергопотребления.

Ежегодно в проекте участвуют более 3,5 тысяч учащихся из более чем 500 учреждений образования: дошкольного, среднего, базового, профессионально-технического, дополнительного образования. За 16 лет проведения конкурса накоплен уникальный опыт педагогической и управленческой деятельности в сфере энергосбережения и экологии. Лучшие проекты реализованы в рамках мероприятий по энергосбережению.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2023
валюта курс
EUR 3.0687
USD 2.8504
RUB 3.7313
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1100 -0
USD 2.8446 -0.0058
RUB 3.7303 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0600 3.0700
USD 2.8320 2.8410
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 28.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0825
EUR/RUB 81.8000 107.6000
USD/RUB 75.8000 99.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте