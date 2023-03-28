Лесхозы Гродненской области начали заготавливать березовый сок. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.

Отмечается, что приобрести его можно во всех районах. В каждом лесничестве определены места, где сок можно купить прямо на лесосеке.

Одними из первых к заготовке приступили под Гродно — в Скидельском лесхозе. Чтобы обеспечить население березовым соком, сбор ведут в Скидельском, Озерском, Лунненском, Берштовском, Новорудском, а также Поречском лесничествах.

В 2023 году планируется заготовить и реализовать не менее 120 тонн березового сока.