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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В АРХАНГЕЛЬСК НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ С 22 АПРЕЛЯ


12:57 28.03.2023

Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» с 22 апреля 2023 года назначила поезд № 366/365 Минск-Архангельск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, новый поезд будет курсировать по маршруту Минск-Архангельск-Минск еженедельно, отправляясь из Минска по субботам в 10:22 и прибывая в Архангельск по понедельникам в 12:24. В обратном направлении из Архангельска поезд будет отправляться по понедельникам в 14:47 с прибытием в столицу Беларуси по средам в 15:08.

В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, в том числе вагон, оборудованный купе для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

При оформлении проездных документов действует система динамического ценообразования, также в плацкартных вагонах применяется скидка 10% на боковые места.

Продажа билетов на поезд Минск-Архангельск уже открыта.

В БЖД обращают внимание, что на территории Беларуси поезд № 366/365 делает остановки на станциях Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша-Центральная, Богушевская, Витебск и Езерище, на территории Российской Федерации – Новосокольники, Дно, Великий Новгород, Волховстрой 2, Петрозаводск-Пассажирский, Медвежья Гора, Беломорск, Обозерская, Исакогорка.
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