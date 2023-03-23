30 марта на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится открытая трансляция семинара «Порядок приема средств платежа, использования кассового оборудования и реализация товаров, подлежащих маркировке, в розничной торговле с учетом новаций законодательства».

В декабре 2022 года принято постановление Совета министров и Национального банка № 841/27, в соответствии с которым осуществлена комплексная корректировка действующего порядка использования кассового и иного оборудования.

В студии НЦПИ о новациях в данной сфере расскажет Вячеслав Майковский, заместитель начальника главного управления – начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам.

Отдельное внимание будет уделено:

вопросам, возникающим у субъектов розничной торговли в части приема средств платежа;

практической реализации вводимой с 1 июля 2025 г. обязанности для субъектов торговли по обеспечению вывода из оборота товаров, подлежащих маркировке, реализованных в розничной торговле как с использованием кассового оборудования, так и в случаях, когда такая реализация допускается без его применения.

Традиционно можно задать вопросы по теме семинара. Направлять их следует на ящик до 11.00 30 марта. Ответы прозвучат в ходе прямого эфира.