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ЭКОНОМИКА РБ
НЦПИ ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПЛАТЕЖА
12:42 28.03.2023
30 марта на YouTube-канале НЦПИ (начало в 10.30) состоится открытая трансляция семинара «Порядок приема средств платежа, использования кассового оборудования и реализация товаров, подлежащих маркировке, в розничной торговле с учетом новаций законодательства».
В декабре 2022 года принято постановление Совета министров и Национального банка № 841/27, в соответствии с которым осуществлена комплексная корректировка действующего порядка использования кассового и иного оборудования.
В студии НЦПИ о новациях в данной сфере расскажет Вячеслав Майковский, заместитель начальника главного управления – начальник управления электронных систем контроля главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам.
Отдельное внимание будет уделено:
вопросам, возникающим у субъектов розничной торговли в части приема средств платежа;
практической реализации вводимой с 1 июля 2025 г. обязанности для субъектов торговли по обеспечению вывода из оборота товаров, подлежащих маркировке, реализованных в розничной торговле как с использованием кассового оборудования, так и в случаях, когда такая реализация допускается без его применения.
Традиционно можно задать вопросы по теме семинара. Направлять их следует на ящик до 11.00 30 марта. Ответы прозвучат в ходе прямого эфира.
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