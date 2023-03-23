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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МАГАЗИНА «ДИОНИС» В ГОМЕЛЕ


12:35 28.03.2023

Комитет госконтроля Гомельской области в одном из торговых объектов сети «Дионис» установил факты реализации просроченной кулинарной продукции собственного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, также на всю реализуемую в торговом объекте кулинарную продукцию отсутствовали документы, подтверждающие ее качество и безопасность, предоставлялась недостоверная информация о времени и дате производства. К примеру, на ценниках указывалось, что продукция изготовлена 27 марта 2023 года в 7:00, но фактически она была изготовлена 26 марта 2023 года в 19:00.

По итогам мониторинга из продажи изъяты 195 кг скоропортящейся продукции с истекшими сроками годности.

Кроме того, в торговом объекте покупателям предлагались «со скидкой» загнившие перцы, усохшие, с темными пятнами лимоны и бананы с нарушением целостности кожуры, что запрещено санитарными нормами и правилами.

За грубейшие нарушения законодательства вынесены предписания о приостановлении деятельности объекта общественного питания и отдела по реализации готовой кулинарной продукции данного торгового объекта до устранения нарушений, а также о запрете реализации продукции с истекшими сроками годности, без необходимых документов.

Кроме того, начаты административные процессы за предложение к реализации продукции с истекшими сроками годности, несоблюдение законодательства о качестве и безопасности продукции.
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