|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МАГАЗИНА «ДИОНИС» В ГОМЕЛЕ
12:35 28.03.2023
Комитет госконтроля Гомельской области в одном из торговых объектов сети «Дионис» установил факты реализации просроченной кулинарной продукции собственного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, также на всю реализуемую в торговом объекте кулинарную продукцию отсутствовали документы, подтверждающие ее качество и безопасность, предоставлялась недостоверная информация о времени и дате производства. К примеру, на ценниках указывалось, что продукция изготовлена 27 марта 2023 года в 7:00, но фактически она была изготовлена 26 марта 2023 года в 19:00.
По итогам мониторинга из продажи изъяты 195 кг скоропортящейся продукции с истекшими сроками годности.
Кроме того, в торговом объекте покупателям предлагались «со скидкой» загнившие перцы, усохшие, с темными пятнами лимоны и бананы с нарушением целостности кожуры, что запрещено санитарными нормами и правилами.
За грубейшие нарушения законодательства вынесены предписания о приостановлении деятельности объекта общественного питания и отдела по реализации готовой кулинарной продукции данного торгового объекта до устранения нарушений, а также о запрете реализации продукции с истекшими сроками годности, без необходимых документов.
Кроме того, начаты административные процессы за предложение к реализации продукции с истекшими сроками годности, несоблюдение законодательства о качестве и безопасности продукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
Курсы в банках
на 28.03.2023
Конвертация в банках
на 28.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте