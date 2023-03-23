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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РАЗРАБОТАЛИ СИСТЕМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
12:28 28.03.2023
Специалисты филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» разработали систему интеллектуального управления уличным освещением. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, инновация обеспечивает возможность удаленного управления уличным освещением на основе диммирования - по установленной программе, учитывающей время суток.
Программное обеспечение наряду с диммируемыми светильниками, разработанными в центре, позволяют подстраивать интенсивность света под внешние условия, а также задавать график включения и выключения освещения в отдельно взятых районах города. В результате существенно уменьшаются расходы на электропотребление.
Пилотный проект по применению новой разработки уже запущен в Витебске: светильники установлены на улице Офицерская.
Ожидается, что экономия потребления электроэнергии за год превысит 30%. Срок окупаемости светильников - 1 год.
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