Специалисты филиала «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» разработали систему интеллектуального управления уличным освещением. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, инновация обеспечивает возможность удаленного управления уличным освещением на основе диммирования - по установленной программе, учитывающей время суток.

Программное обеспечение наряду с диммируемыми светильниками, разработанными в центре, позволяют подстраивать интенсивность света под внешние условия, а также задавать график включения и выключения освещения в отдельно взятых районах города. В результате существенно уменьшаются расходы на электропотребление.

Пилотный проект по применению новой разработки уже запущен в Витебске: светильники установлены на улице Офицерская.

Ожидается, что экономия потребления электроэнергии за год превысит 30%. Срок окупаемости светильников - 1 год.