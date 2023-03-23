Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-феврале 2023 г. составил 312,4 млн тонно-километров, или 71,3% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за январь-февраль составил 126,5 млн пассажиро-километров, или 109,5% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 17,6 млн человек, или 103,9% к январю-февралю 2022 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.