В индустриальный парк «Великий камень» в 2023 году планируется привлечь 20 резидентов. Об этом сообщил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко.

«Мы ввели новое понятие - субъект инновационной деятельности. 135 проектов прошли через руки парка. Мы отобрали несколько проектов. 4 уже стали субъектами инновационной деятельности. Нашли инвестора для одного проекта. Сейчас в активной стадии порядка 15 идей находятся в проработке. В планах на этот год привлечь не менее 20 резидентов. И это вполне достижимая цифра. С начала года уже 4 проекта вошли в парк (белорусские, китайские, российские). Сферы: от импортозамещения в ветеринарии до лабораторных услуг, а также научных исследований в ядерной энергетике», - сказал он.

По его словам, в 2022 году в парк вступили 19 новых резидентов. Более чем в полтора раза вырос объем промышленной продукции, выручку тоже умножили на два. Экспортную выручку ожидают в $100 миллионов.

На сегодня осуществляется более 97 административных и разрешительных процедур, рассказал Александр Ярошенко. Есть «Одна станция», где в одном месте можно получить консультацию, оформить документы.

За 2022 год практически в три раза увеличилось количество обращений за сертификатом собственного производства. Уже 42 предприятия осуществляют свою хозяйственную деятельность. По словам главы парка, стоит задача привлечения резидентов в сфере медицинского назначения, обслуживания, услуг, выпуска медицинских изделий. 19 резидентов с проектами в сфере биотехнологии, фармацевтики, медицинских изделий и услуг уже зашли в парк.